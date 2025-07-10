В Києві феєрично "обмили" купівлю Bentley Bentayga: розкішне авто перетворилося на автобрухт

Елітне авто перетворилося на купу металу

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У ніч проти 6 липня на Жуковому острові в Києві, ймовірно, нетверезий водій розбив ущент щойно придбаний суперлюксовий автомобіль Bentley Bentayga, який не прожив і доби після купівлі. На щастя, всі пасажири, водій та навіть собачка залишилися живі.

Про це повідомляє «Телеграф» з посиланням на очевидців.

Пригода трапилася між 11 та 12 годинами ночі. За словами очевидців, двоє чоловіків вирішили «обмити» дорогий автомобіль вартістю щонайменше 17 мільйонів гривень у пляжному клубі Mayachok.

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Святкували, схоже, активно, а потім сіли в авто у стані сильного алкогольного сп’яніння з дівчатами та собачкою. Але поїздка тривала недовго і закінчилася фатально для розкішної автівки. Водій не впорався з керуванням та врізався у трухляве дерево, яке не витримало удару та зламалося. Після удару машина перекинулася у кювет.

І ось тут, дякувати автовиробнику чи вищим силам, виявилося, що всередині розтрощеної автівки всі залишилися не тільки живими, а й практично неушкодженими, подряпини та синці можна не враховувати. На диво, усі в салоні легковика залишилися живими, відбувшись лише подряпинами. Вижив і чотирилапий пасажир, хоча песик дуже злякався і втік з місця події.

Але найбільше шокує інше: водій перебував у такому стані, що навіть не усвідомив, що сталося. За словами очевидця, коли чоловік вибрався з рештків авто, він видав фразу: «А хто був за кермом?»

Найбільше у ДТП постраждав сам автомобіль — на ньому не залишилося живого місця. Розкішний Bentley Bentayga, який лише день тому пройшов реєстрацію, перетворився на автобрухт.

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Цей середньорозмірний кросовер від Bentley Motors, оснащений шестилітровим твінтурбобензиновим 12-циліндровим двигуном та 8-ступінчастою автоматичною коробкою передач, здатен розганятися до 100 км/год за 4,1 секунди та розвивати швидкість до 301 км/год. Проте, як виявилося, навіть такі характеристики не гарантують безпеки, коли за кермом сидить нетвереза людина. Обставини ДТП наразі розслідує поліція.

Нагадаємо, напередодні сталася трагічна ДТП на Тернопільщині, де зіткнулися легковий та вантажний автомобілі. Четверо людей загинули на місці.