В Києві неможливо повністю відновити опалення до кінця зими: скільки будинків залишаться без тепла

Частина киян не матимуть опалення до кінця сезону / © iStock

Реклама

До кінця поточного опалювального сезону понад 1120 житлових будинків у Києві залишаться без централізованого теплопостачання. Причиною цього стали значні пошкодження інфраструктури внаслідок попередніх російських обстрілів.

Про це заявила речниця Київської міської військової адміністрації Катерина Поп в ефірі національного телемарафону «Єдині новини».

У яких районах Києва не буде тепла

За словами речниці, незмінною залишається цифра по зоні однієї з теплоелектроцентралей — це 1126 будинків у Дніпровському та Дарницькому районах столиці. Відновити подачу тепла за цими адресами до завершення сезону технічно неможливо.

Реклама

Ситуація з іншими пошкодженими будинками є динамічною. Зокрема, після масованого обстрілу 17 лютого тепло вдалося відновити у більшості пошкоджених осель, проте через постійні російські атаки присутня певна аварійність.

Наразі орієнтовно 110 будинків залишаються без тепла через пошкодження внутрішньобудинкових та зовнішніх теплових мереж, але ремонтні бригади продовжують працювати, тому ця цифра може змінюватися.

«Наразі відпрацьовують бригади стосовно можливості їх відновлення. Тому ця цифра може змінюватись протягом дня», — зазначила Катерина Поп.

Ситуація з навчальними закладами

Окрім житлового фонду, без централізованого опалення також залишаються 62 столичні школи та низка дошкільних навчальних закладів.

Реклама

Для того, щоб діти могли продовжувати навчання, влада запропонувала кілька альтернативних варіантів. Учням таких закладів доступне дистанційне навчання або так звана «освітня міграція» — можливість тимчасово відвідувати уроки в тих школах, де теплопостачання працює в штатному режимі.

Нагадаємо, у Києві після аварій на водопровідній мережі те провалу дороги перекрили вулицю Білицьку в Подільському районі. Через загрозу нових провалів та несприятливі погодні умови вулиця буде перекрита до весни.