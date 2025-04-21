В Києві у "Гідропарку" жорстоко побили військового: як вирішилась доля нападників

Затриманий / © Поліція Києва

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У Києві слідчі висунули підозру групі підлітків, які жорстоко побили військовослужбовця в районі «Гідропарку».

Про це інформує пресслужба Національної поліції.

Молодим людям інкримінують правопорушення, передбачене частиною другою статті 296 Кримінального кодексу України — хуліганські дії, скоєні групою осіб.

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Згідно з попередніми даними, інцидент стався 18 квітня в Дніпровському районі столиці. Під час конфлікту група юнаків влаштувала бійку з військовим. Вони повалили його на землю та почали наносити численні удари руками і ногами.

© Поліція Києва

Поліцейським вдалося оперативно затримати двох нападників безпосередньо на місці злочину. Ще двох осіб було встановлено та затримано наступного дня. З’ясувалося, що всі затримані — місцеві мешканці: троє з них мають по 17 років, а одному лише 15.

© Поліція Києва

Слід зазначити, що українське законодавство передбачає окремий підхід до неповнолітніх, які вчиняють злочини, — для них застосовуються пом’якшені умови відповідальності та покарання. За хуліганство, вчинене групою осіб, зловмисникам загрожує до чотирьох років позбавленням волі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Києві підлітки жорстоко побили чоловіка у військовій формі.