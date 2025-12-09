Одного учасника затримано / © Київська обласна прокуратура

У столиці правоохоронці викрили черговий випадок шахрайства за схемою “ваш родич у біді”. Підозрюваний, 21-річний уродженець Хмельницької області, отримав від 79-річного киянина понад 600 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

За даними слідства, перед візитом молодика до пенсіонера зателефонували невідомі, представилися лікарями та повідомили, що син чоловіка нібито потрапив у ДТП, зламав обидві ноги та потребує термінової операції. Зловмисники також додали, що за коштами прийде “син лікаря”, який нібито перебуває поруч на Оболоні.

Після цього до квартири потерпілого прийшов молодий чоловік і отримав від нього 15 тисяч доларів США, що еквівалентно понад 600 тисячам гривень.

Лише передавши гроші, пенсіонер зателефонував справжньому синові й дізнався, що історія — обман.

Правоохоронці оперативно затримали «сина лікаря» в порядку ст. 208 КПК України. У нього вилучили частину отриманих коштів — близько 100 тис. гривень. Цю суму вже повернули потерпілому.

Молодику повідомлено про підозру у шахрайстві; тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників злочинної схеми.

Раніше повідомлялось, що к Києві шахраї виманили цінності на суму 37,5 мільйонів гривень під виглядом “кур’єра СБУ”.