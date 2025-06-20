Важка травма замість лайків: у Київському метро блогер намагався зняти "вірусне відео"

У Київському метро хлопець травмувався внаслідок невдалого «зачепінгу»

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19-річний блогер у столичному метрополітені отримав серйозні травми після спроби зняти вірусне відео, зачепившись за вагон. Цей інцидент став черговим попередженням про смертельну небезпеку так званого «зачепінгу» у громадському транспорті.

Про це повідомляє офіційний портал Києва з посиланням на КП «Київський метрополітен».

Небезпечне захоплення задля популярності

Зачепінг — це надзвичайно ризиковане захоплення, поширене серед молоді, яка прагне швидкої популярності та «лайків» у соціальних мережах. Однак замість очікуваної слави такі дії часто призводять до серйозних проблем зі здоров’ям, тяжких травм або навіть смерті.

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У «Київському метрополітені» через зачепінг вже б’ють на сполох, адже за неповні пів року в підземці було затримано вже 7 «зачеперів», що на п’ять випадків більше, ніж за весь 2024 рік. Це свідчить про зростання популярності цієї небезпечної «розваги».

Останній інцидент трапився у тунелі між станціями «Палац „Україна“ та „Либідська“. Хлопець, який стояв за вагоном, намагаючись зняти контент, зіткнувся з елементами тунельного обладнання та впав на колії. Внаслідок цього він отримав перелом стегнової кістки, струс мозку та численні забої. Швидка медична допомога надала йому необхідну допомогу та госпіталізувала. Розслідуванням цього випадку вже займаються правоохоронні органи.

Наслідки для пасажирів та попередження від фахівців

Окрім прямої загрози життю та здоров’ю, такі «розваги» створюють значні незручності для тисяч пасажирів метрополітену. Через цей інцидент рух поїздів на «синій» гілці було тимчасово припинено, поїзди курсували лише на ділянці «Героїв Дніпра» — «Олімпійська».

Комунальне підприємство закликає громадян бути пильними: якщо ви помітили «зачепера», негайно повідомте про це черговий персонал, вказавши напрямок руху порушника. На наступній станції на нього вже чекатимуть співробітники поліції для затримання.

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Фахівці «Київського метрополітену» також нагадують про критичні небезпеки:

Контактна рейка метро має високу напругу у 825 В. Навіть короткий дотик може призвести до смертельного ураження струмом.

Поїзд може несподівано зупинитися або різко змінити швидкість. В такому випадку «зачепер» практично не має шансів втриматися та падає на колії під напругою чи під колеса поїзда.

«Габарити тунелю метрополітену — обмежені. Вони призначені винятково для вагонів. Будь-яке перебування за межами вагона є смертельно небезпечним», — наголосили у Київському метро.

Нагадаємо, у Києві 16-річні підлітки каталися між вагонами метро у погоні за «ексклюзивними» відео для соцмереж. «Зачеперам» загрожує 15 діб арешту.