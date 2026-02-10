ТСН у соціальних мережах

684
2 хв

Вбивство всесвітньо відомого оленя Руні під Києвом: поліція розповіла деталі

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом незаконного полювання та шукає браконьєра.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Олень Руні

Олень Руні / © Книга рекордів України

На Київщині поліція розслідує факт незаконного полювання після загибелі оленя-рекордсмена Руні в екопарку "На рогах" на Вишгородщині. Тварину застрелили пострілом з вогнепальної зброї. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Про це повідомляє поліція Київської області.

Повідомлення про виявлення тіла оленя на території приватних угідь у селі Макарівка Вишгородського району надійшло до поліції від місцевого мешканця. На місце події виїхали патрульні та слідчо-оперативна група районного управління поліції.

Під час огляду правоохоронці зафіксували вогнепальне поранення на тілі тварини. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 248 Кримінального кодексу України — незаконне полювання. Триває досудове розслідування, встановлюють причетних осіб.

Контекст

Руні був офіційно визнаний оленем з найбільшими рогами в Україні за міжнародною системою оцінки CIC та мав престижний титул "Золоті роги". Довжина рогів становила 84 см і 87 см із 22 та 24 відростками відповідно. Тварину готували до участі в міжнародних змаганнях, де вона могла принести Україні "Гран-прі".

Власник ферми, де утримували Руні, назвав загибель тварини серйозним ударом не лише для господарства, а й для всієї справи з розведення племінних оленів в Україні.

За його словами, загибель Руні — це втрата унікального генофонду.

"Він був носієм унікальної генетики та надією нашої справи. Але ми вистоїмо", — додав власник ферми Боярчуков.

Раніше стало відомо, що через удар "Шахеда" по території Київського зоопарку постраждав мініатюрний азійський олень Мо. У нього пошкодження голови та перелом нижньої щелепи, але завдяки терміновій операції ветеринари врятували йому життя.

