«Війна» за місце в метро: чи можуть змусити прибрати намет під час тривоги

Намети в метро Києва / © Getty Images

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У Києві знову загострилася дискусія щодо використання туристичних наметів, надувних ліжок і великих матраців на станціях метро, які під час повітряних тривог працюють як укриття. Частина містян скаржиться, що такі речі займають забагато місця та ускладнюють розміщення інших людей.

Про це йдеться в матеріалі “Судово-юридичної газети”.

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Водночас прямої законодавчої заборони на використання наметів або матраців у метро під час тривоги наразі немає. Проте особисті речі не повинні блокувати проходи, евакуаційні шляхи, заважати роботі станції чи пересуванню людей.

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У Києві пропонували штрафувати за намети в метро

На початку червня на сайті Київської міської ради зареєстрували петицію №14277 із пропозицією заборонити на станціях метро туристичні намети, надувні ліжка, великі матраци та інші громіздкі засоби для сну. Ініціатива не набрала необхідної кількості голосів.

Авторка петиції стверджувала, що на площі, яку займають одна-дві людини з наметом або великим матрацом, могли б розміститися від чотирьох до десяти пасажирів. Через брак місця літні люди, вагітні жінки та сім’ї з дітьми нібито змушені залишатися на сходах, у переходах або поблизу входів.

У зверненні пропонували запровадити штраф у розмірі 5 тисяч гривень із конфіскацією громіздких речей. Поліції та черговим на станціях хотіли надати право вимагати прибрати конструкції й складати адміністративні матеріали.

Однак ці пропозиції не набули чинності. Відповідної заборони та окремого штрафу за намети чи матраци в київському метро наразі не запроваджено.

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Пропонували й альтернативний варіант

Паралельно в Києві зареєстрували іншу петицію, автор якої закликав не забороняти намети повністю, а встановити правила їх використання. Її підтримали 592 людини, чого також виявилося недостатньо.

У зверненні пропонували визначити максимальні розміри наметів і матраців, заборонити їх встановлення на шляхах евакуації, біля ескалаторів та в місцях активного руху пасажирів.

Також автор пропонував за можливості облаштувати окремі зони для сімей із дітьми, людей з інвалідністю та літніх громадян.

Що кажуть у Київському метрополітені

У КП «Київський метрополітен» раніше наголошували, що речі людей, які перебувають на станціях під час тривоги, не повинні перешкоджати вільному пересуванню, роботі станції або доступу до евакуаційних шляхів.

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Відвідувачів закликали відповідально користуватися спільним простором, зважати на потреби інших людей і не займати надмірну площу.

Отже, розкладати намети або матраци в метро прямо не заборонено, однак працівники станції можуть вимагати перемістити або прибрати речі, якщо вони перекривають проходи чи створюють небезпеку.

Через намети в метро виникла нова суперечка

Після чергової масованої атаки Росії в соціальних мережах з’явилися скарги на нестачу місця в київському метро. Користувачі публікували фотографії та відео великих наметів, стільців і численних речей, які займали частину платформ.

За словами містян, у цей час іншим людям із дітьми й домашніми тваринами було складно знайти місце навіть для того, щоб сісти.

Проблему посилює обмежена кількість укриттів. За наведеними даними, в Україні налічується близько 62 тисяч об’єктів цивільного захисту, однак їхньої місткості вистачає приблизно для половини населення.

Через це громіздкі речі в укриттях можуть додатково обмежувати доступ людей до безпечного простору, особливо під час тривалих або масованих атак.

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