Водій вилетів через лобове скло та опинився за 100 метрів від авто: моторошне ДТП у Києві

У Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП / © ДСНС

Реклама

У Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП за участю автомобіля BMW. Тіло водія рятувальники виявили за 100 метрів від місця аварії.

Про це повідомили в ДСНС Києва.

Реклама

Аварія сталася 10 листопада в Голосіївському районі столиці. Повідомлення про ДТП рятувальники отримали о 14:35.

Реклама

За інформацією ДСНС, водій BMW з невідомих наразі причин з'їхав із дороги в кювет, після чого автомобіль зіткнувся з деревами та загорівся.

У Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП. / © ДСНС

© ДСНС

На місце прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу. Приблизно за 100 метрів від понівеченого автомобіля вони виявили тіло водія без ознак життя.

Усі обставини та причини смертельної аварії встановлюватимуть правоохоронці.

У Львові зіткнулися шість транспортних засобів: є постраждалі

Нагадаємо, днями у Львові сталася масштабна ДТП за участю трамвая, автобуса та чотирьох автомобілів. Аварія трапилася близько 17:00 на вулиці Гайдамацькій.

Реклама

За попередніми даними поліції, спочатку зіткнулися трамвай під керуванням 61-річної водійки та Ford Mondeo, за кермом якого був 25-річний чоловік. Від удару легковик врізався у Volvo, а той — у пасажирський автобус. Далі автобус зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який, своєю чергою, протаранив Citroen Berlingo.

Зазначимо, що останнім часом західні області України сколихнула низка резонансних ДТП із загиблими. Зокрема, на Львівщині нетверезий водій збив на смерть літню жінку, після чого намагався втекти з місця аварії, однак невдовзі сам потрапив у ДТП.

Ще одна смертельна аварія сталася на Івано-Франківщині, де внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло подружжя. Трагічними наслідками завершилася і ДТП на Закарпатті — там загинули водій та двоє неповнолітніх.

Новини партнерів