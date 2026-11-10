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Водій вилетів через лобове скло та опинився за 100 метрів від авто: моторошне ДТП у Києві
На Столичному шосе сталася жахлива аварія. Після зіткнення з деревами автомобіль BMW спалахнув, а його водія рятувальники виявили далеко від понівеченої машини.
У Києві на Столичному шосе сталася смертельна ДТП за участю автомобіля BMW. Тіло водія рятувальники виявили за 100 метрів від місця аварії.
Про це повідомили в ДСНС Києва.
Аварія сталася 10 листопада в Голосіївському районі столиці. Повідомлення про ДТП рятувальники отримали о 14:35.
За інформацією ДСНС, водій BMW з невідомих наразі причин з'їхав із дороги в кювет, після чого автомобіль зіткнувся з деревами та загорівся.
На місце прибули вогнеборці, які ліквідували пожежу. Приблизно за 100 метрів від понівеченого автомобіля вони виявили тіло водія без ознак життя.
Усі обставини та причини смертельної аварії встановлюватимуть правоохоронці.
У Львові зіткнулися шість транспортних засобів: є постраждалі
Нагадаємо, днями у Львові сталася масштабна ДТП за участю трамвая, автобуса та чотирьох автомобілів. Аварія трапилася близько 17:00 на вулиці Гайдамацькій.
За попередніми даними поліції, спочатку зіткнулися трамвай під керуванням 61-річної водійки та Ford Mondeo, за кермом якого був 25-річний чоловік. Від удару легковик врізався у Volvo, а той — у пасажирський автобус. Далі автобус зіткнувся з мікроавтобусом Mercedes-Benz Sprinter, який, своєю чергою, протаранив Citroen Berlingo.
Зазначимо, що останнім часом західні області України сколихнула низка резонансних ДТП із загиблими. Зокрема, на Львівщині нетверезий водій збив на смерть літню жінку, після чого намагався втекти з місця аварії, однак невдовзі сам потрапив у ДТП.
Ще одна смертельна аварія сталася на Івано-Франківщині, де внаслідок зіткнення двох автомобілів загинуло подружжя. Трагічними наслідками завершилася і ДТП на Закарпатті — там загинули водій та двоє неповнолітніх.