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Ворог завдав критичних ударів одразу по всіх трьох ТЕЦ Києва: що відомо про наслідки
Російські війська атакували всі три міські ТЕЦ Києва та критично важливі енергетичні об’єкти області. На місцях ударів тривають аварійні й відновлювальні роботи.
Під час нічної атаки російські війська завдали ударів по всіх трьох міських теплоелектроцентралях Києва. Також під вогнем опинилися енергетичні об’єкти у столиці, Київській та Харківській областях.
Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.
За його словами, основною ціллю російських балістичних ракет стали об’єкти енергосистеми.
«У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів», — заявив Корецький.
Від самого ранку на місцях ударів працюють енергетики та рятувальники. Триває гасіння пожеж і розбір завалів, а на пошкоджених енергооб’єктах уже розпочали першочергові відновлювальні роботи.
Окрім енергетики, Росія атакувала залізничну інфраструктуру одразу у п’яти областях. Завдяки завчасній евакуації людей серед працівників і пасажирів постраждалих немає. На пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.
Нічна атака на Київ 14 жовтня: що відомо
У ніч проти 14 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще щонайменше 22 постраждали, серед них дитина.
Найбільших руйнувань зазнав Деснянський район, де ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. У Голосіївському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Руйнування та пожежі також зафіксували у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.
Вранці російські війська завдали нового масованого удару балістичними ракетами по енергетичних об’єктах Києва та області. Після влучань у столиці виникли перебої з електропостачанням.