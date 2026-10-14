Ворог завдав критичних ударів одразу по всіх трьох ТЕЦ Києва: що відомо про наслідки

ТЕЦ (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Під час нічної атаки російські війська завдали ударів по всіх трьох міських теплоелектроцентралях Києва. Також під вогнем опинилися енергетичні об’єкти у столиці, Київській та Харківській областях.

Про це повідомив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

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За його словами, основною ціллю російських балістичних ракет стали об’єкти енергосистеми.

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«У столиці атаковані всі три міські ТЕЦ. Також ворог бив по критично важливих обʼєктах у Київській області, які забезпечують живлення столиці й центральних регіонів», — заявив Корецький.

Від самого ранку на місцях ударів працюють енергетики та рятувальники. Триває гасіння пожеж і розбір завалів, а на пошкоджених енергооб’єктах уже розпочали першочергові відновлювальні роботи.

Окрім енергетики, Росія атакувала залізничну інфраструктуру одразу у п’яти областях. Завдяки завчасній евакуації людей серед працівників і пасажирів постраждалих немає. На пошкоджених об’єктах тривають відновлювальні роботи.

Нічна атака на Київ 14 жовтня: що відомо

У ніч проти 14 жовтня Росія здійснила масовану атаку на Київ. Унаслідок ударів загинули троє людей, ще щонайменше 22 постраждали, серед них дитина.

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Найбільших руйнувань зазнав Деснянський район, де ракета влучила у багатоповерховий житловий будинок. У Голосіївському районі пошкоджено нежитлову будівлю. Руйнування та пожежі також зафіксували у Дніпровському, Дарницькому та Шевченківському районах столиці.

Вранці російські війська завдали нового масованого удару балістичними ракетами по енергетичних об’єктах Києва та області. Після влучань у столиці виникли перебої з електропостачанням.

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