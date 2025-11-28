Вибух поруч зі шкільним стадіоном у Києві: що знайшли рятувальники у гаражах

Вибух / © Associated Press

Увечері в Києві пролунав потужний вибух у районі вулиці Богатирської. Інцидент стався на території гаражного кооперативу — буквально поруч із автозаправною станцією та шкільним стадіоном, що викликало значне занепокоєння мешканців.

Про це ТСН.ua повідомив речник київських рятувальників Павло Петров.

За його інформацією пожежа охопила близько 130 кв. м. На місці виявили кисневі балони та діжки з паливом, що, ймовірно, і спричинило вибухи, які місцеві жителі чули ще до прибуття рятувальників.

“Під час роботи пожежно-рятувального підрозділу вибухів уже не було. Станом на зараз пожежу ліквідовано. Попередньо — без постраждалих. Уточнюється інформація щодо пошкоджених автівок”, — зазначив Петров.

Рятувальники й правоохоронці продовжують працювати на місці події, з’ясовуючи обставини загоряння та можливі наслідки.