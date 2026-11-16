Балістична атака на Київ (ілюстративне фото) / © ТСН.ua

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Увечері понеділка, 16 листопада, у Києві пролунала серія вибухів. Наразі у столиці та низці областей триває повітряна тривога.

Про це повідомляє міський голова Віталій Кличко.

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“У столиці працюють сили ППО. Київ під атакою балістики. Перебувайте в укриттях!”, – написав мер.

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Перед цим Повітряні сили повідомили про балістику, яка летить на місто.

Водночас український волонтер Ігор Лаченков заявив, що Дніпро і Запоріжжя також перебувають під обстрілом балістики.

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