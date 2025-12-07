ТСН у соціальних мережах

Вифлеємський вогонь миру прибув до Києва: де його можна побачити

Вифлеємський вогонь миру прибув на Михайлівську площу Києва. Потяги Укрзалізниці вже доставляють його по всій Україні.

Кирило Шостак
Вифлеємський вогонь миру вже в Києві

Вифлеємський вогонь миру вже в Києві / © Укрзалізниця

Майже 40 років пластуни в Україні продовжують скаутську традицію — передають Вифлеємський вогонь миру. Цьогоріч його вже вп’яте доставляють у різні куточки країни потягами “Укрзалізниці”. Завдяки залізничним маршрутам вогонь швидко та безпечно дістається до українців, щоб об’єднати й зігріти безліч сердець.

Про це повідомили у пресслужбі “Укрзалізниці”.

Вифлеємський вогонь миру вже в Києві. / © Укрзалізниця

Вифлеємський вогонь миру вже в Києві. / © Укрзалізниця

Вокзали щороку стають стартовими точками передачі вогню: сюди привозять перші лампадки, а пластуни вирушають далі, передаючи полум’я по всій країні. Пасажири можуть забрати Вифлеємський вогонь у свої домівки як символ миру, віри та підтримки одне одного.

З року в рік Вифлеємський вогонь нагадує про важливість єдності та взаємопідтримки, про боротьбу світла та темряви. Попри виклики та труднощі напередодні свят українці продовжують дарувати одне одному тепло власних сердець.

Вифлеємський вогонь миру вже в Києві. / © Укрзалізниця

Вифлеємський вогонь миру вже в Києві. / © Укрзалізниця

На Михайлівській площі столиці десятки жителів прийшли запалити свічки від полум’я Вифлеємського вогню миру. Цей символ миру та добра об’єднав киян у спільному бажанні підтримувати одне одного та дарувати світло рідним та друзям.

Раніше ми розповідали, чи буде комендантська година у Києві на Різдво та Новий рік.

