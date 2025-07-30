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ТСН у соціальних мережах

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Вистрелив чоловіку в обличчя за зауваження щодо паркування – деталі інциденту у Києві

У Києві на Троєщині 19-річний водій Audi відкрив стрілянину після конфлікту з місцевим мешканцем. Потерпілого госпіталізовано.

Автор публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Нападника затримано

Нападника затримано / © Поліція Києва

У Деснянському районі Києва поліцейські затримали молодого чоловіка, який відкрив стрілянину після конфлікту через паркування та поранив перехожого.

Про це повідомила поліція Києва.

Інцидент стався близько 23:00 на вулиці Каштановій. За даними правоохоронців, 46-річний місцевий мешканець зробив зауваження водієві Audi, який припаркувався з порушенням правил. Під час словесної суперечки водій кілька разів вистрілив у бік чоловіка, поранивши його в обличчя, після чого втік із місця події.

За орієнтуванням, патрульні оперативно розшукали стрілка. Ним виявився 19-річний житель Києва. Зброю вилучено, а самого порушника затримано в порядку статті 208 КПК України.

Пістолет. / © Поліція Києва

Пістолет. / © Поліція Києва

Кримінальне провадження відкрито за ч. 4 ст. 296 КК України — хуліганство із застосуванням зброї. За це передбачено покарання до 7 років позбавлення волі.

Поліція продовжує слідчі дії.

Раніше ТСН.ua повідомляв, що на Одещині невідомі влаштували перестрілку. Попередньо, інцидент завершився ще й ДТП.

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Дата публікації
Кількість переглядів
119
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