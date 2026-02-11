За документи для тварин брали тисячі гривень: у Києві накрили корупційну схему на мільйони

У Києві викрили корупційну схему у ветклініках / © Генеральна прокуратура України

Реклама

У Києві викрили корупційну схему у державних ветеринарних закладах, де громадянам вимагали хабарі за оформлення документів на виїзд домашніх тварин за кордон.

Про це повідомив Генеральний прокурор Руслан Кравченко.

За даними слідства, строки оформлення документів навмисно затягувалися. Після цього власникам тварин пропонували “прискорення” за винагороду від 7 000 до 12 000 гривень. Водночас офіційна вартість законного оформлення документів не перевищує 2 100 гривень.

Реклама

Механізм шахрайства полягав у такому:

штучне затягування чипування тварин;

відтермінування проведення вакцинацій;

затримка лабораторних досліджень крові.

Документи видавалися без фактичного виконання цих процедур, а дані вносилися заднім числом.

Під час 26 обшуків у ветеринарних установах столиці вилучено:

понад 2 млн грн, 230 тис. доларів США, 60 тис. євро та 93 тис. російських рублів;

банківські картки, незаповнені бланки, ветеринарні паспорти та чипи;

комп’ютерну техніку, носії інформації та документацію.

Встановлено причетність щонайменше 7 державних ветеринарних лікарень, підпорядкованих Об’єднанню ветеринарної медицини у Києві, та однієї лабораторії.

Реклама

Затримано завідувачів двох клінік у порядку ст. 208 КПК України. Тривають слідчі дії, готується повідомлення про підозру учасникам схеми.

Генпрокуратура наголошує, що такі дії перетворюють виїзд із тваринами на корупційний бізнес та порушують права громадян.

Раніше повідомлялось, що у Подільському районі Києва закупили антипаркувальні стовпчики, які не відповідали ДСТУ та умовам тендеру. Через службову недбалість бюджету столиці завдано майже 1,4 млн грн збитків.