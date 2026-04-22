Закрив собою дитину під кулями: двірник загинув, рятуючи хлопчика під час теракту у Києві

Олександр Григорович / © Фото з відкритих джерел

Київський двірник Олександр Григорович загинув після того, як закрив собою пораненого хлопчика під час стрілянини у Києві 18 квітня. Медики понад добу боролися за його життя, однак через тяжкі поранення врятувати чоловіка не вдалося.

Про це йдеться в ефірі телеканалу "Київ24".

За даними з камер спостереження, нападник після перших пострілів повернувся до під’їзду, де на тротуарі сиділа поранена дитина, а поруч лежав її батько. У момент, коли стрілець знову відкрив вогонь у бік хлопчика, до нього підбіг двірник і закрив дитину собою, прийнявши кулі на себе.

Лікарі констатували у чоловіка тяжкі поранення печінки, шлунка та кишківника. Попри зусилля медиків він помер у лікарні.

Мешканці будинку розповідають, що Олександр Григорович був добре відомий у дворі — його називали дядя Саша. За словами сусідів, він завжди допомагав людям і дуже любив дітей.

Чоловік власним коштом висаджував у дворі ялинки, а перед святами прикрашав їх солодощами для малечі. Також він закликав сусідів садити фруктові дерева, щоб двір тішив цвітом і врожаєм. Окрім цього, захоплювався різьбленням по дереву.

За словами мешканців, після завершення війни чоловік мріяв зробити довгий стіл уздовж будинку, щоб разом із сусідами відсвяткувати перемогу.

У загиблого залишився кіт. Сусіди пообіцяли доглядати за твариною та висадити дерева у дворі на пам’ять про чоловіка.

Теракт у Києві: що відомо на цей момент

Нагадаємо, 18 квітня у Голосіївському районі Києва озброєний чоловік відкрив хаотичну стрілянину по перехожих, а згодом захопив заручників у приміщенні супермаркету. Після приблизно 40 хвилин переговорів спецпризначенці розпочали штурм і ліквідували нападника. До цього він встиг убити одного із заручників.

Після інциденту в МВС розпочали перевірку. Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доручив голові Нацполіції Івану Вигівському провести службове розслідування дій правоохоронців під час теракту. Усі зібрані матеріали передадуть до Державного бюро розслідувань для правової оцінки.

На час перевірки поліцейських, яких підозрюють у неналежних діях під час події, відсторонили від виконання службових обов’язків.

Як з’ясувалося, екіпаж патрульної поліції, який першим прибув на виклик, виявив на місці трьох поранених — чоловіка, жінку та дитину. Усі вони дістали вогнепальні поранення і потребували термінової допомоги. Поруч також була ще одна дитина, яка стала свідком трагедії та просила допомогти не їй, а своєму батькові.