Залишили поранену дитину і втекли: нові деталі про дії поліції під час теракту в Києві

Реклама

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко розповів нові деталі про поведінку патрульних під час стрілянини в Києві.

Про це міністр повідомив під час спілкування з журналістами.

За його словами, перший виклик до поліції був про хуліганство, однак уже під час руху на місце правоохоронці дізналися про стрілянину та поранених.

Реклама

«Те, як вони повелися в цей момент — це великий сором. Дві дорослі людини, які присягали на захист, залишили цього хлопчика сидіти на асфальті, а самі втекли», — заявив Клименко.

Водночас міністр наголосив, що не варто узагальнювати цей випадок на всю систему правоохоронних органів.

«Не можна по двох патрульних оцінювати всю систему. Але саме ці двоє проявили психологічну слабкість», — додав він.

Теракт у Києві — що відомо

Нагадаємо, 18 квітня у Києві стався теракт: озброєний чоловік відкрив стрілянину по людях. У мережі з’явилося відео, на якому видно, як патрульні залишають місце події, не надавши допомоги цивільним.

Реклама

Президент Володимир Зеленський раніше заявив про неминучість відповідальності для правоохоронців, які втекли з місця події.

Наразі цих співробітників відсторонено від служби, їм оголошено підозру. Триває службове розслідування.

Також повідомлялося, що під час інциденту поранений хлопчик просив поліцейських допомогти не йому, а його батькові.