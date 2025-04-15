Заманив у ліс під приводом роботи й жорстоко поранив: у Києві затримали чоловіка за замах на вбивство

У Києві затримали чоловіка за замах на вбивство жінки . / © Поліція Києва

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У Києві поліцейські затримали 61-річного чоловіка, який під надуманим приводом заманив свою знайому в безлюдне місце, а після відмови на залицяння завдав їй численних ножових поранень.

За даними слідства, нападник діяв цілеспрямовано й намагався вбити жінку. Йому вже повідомлено про підозру у скоєнні замаху на умисне вбивство.

Злочин стався на проспекті Литовському, де небайдужий перехожий побачив жінку із множинними пораненнями та негайно викликав поліцію і швидку допомогу. На місце події оперативно прибули правоохоронці та медики.

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Як встановили слідчі, підозрюваний пообіцяв 37-річній потерпілій допомогти з пошуком роботи. Він переконав жінку, що їй потрібно особисто зустрітись з “роботодавцем” і запросив її на зустріч у лісовий масив. Там, залишившись із нею наодинці, чоловік почав нав’язливо залицятися. Отримавши категоричну відмову, він вихопив ніж і завдав жінці численних ударів у груди та живіт, після чого втік, залишивши її без допомоги.

Попри важкі поранення, жінка змогла дістатися до дороги, де її побачив військовослужбовець, який і викликав екстрені служби. Постраждалу у важкому стані госпіталізували.

Завдяки злагодженим діям слідчих та оперативників, того ж дня нападника вдалося затримати. Як з’ясувалося, він неодноразово мав проблеми із законом і був судимий за тяжкі злочини.

Наразі чоловіку повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 КК України — замах на умисне вбивство. За рішенням суду його взято під варту без права на заставу. Підозрюваному загрожує до 15 років ув’язнення.

Раніше повідомлялось, що на Хмельниччині підліток у квартирі влаштував різанину. Інцидент стався 13 квітня близько 19:30 у місті Дунаївці.