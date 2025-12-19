ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
607
Час на прочитання
2 хв

Затримали на очах у перехожих: у поліції Києва прокоментували інцидент з примусовою мобілізацією

У Дніпровському районі столиці сталося жорстке затримання чоловіка, відео якого швидко розлетілося Мережею.

Автори публікації
Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Поліція Києва

Поліція Києва жорстко затримала чоловіка у Дніпровському районі / © скриншот з відео

У Києві стався черговий інцидент із жорстким затриманням чоловіка, який викликав обурення серед очевидців. Свідки події стверджують, що громадянин не перебував у розшуку та не вчиняв кримінальних дій, тож застосування сили мало вигляд невиправданого. Втім, правоохоронці озвучили іншу версію подій, пояснивши причини примусового доправлення чоловіка до ТЦК.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

Мережею шириться відео інциденту примусової мобілізації на лівому березі Києва. На запису зафіксовано момент, як співробітники поліції намагаються посадити цивільного чоловіка у службовий автомобіль.

Ситуація миттєво набула конфліктного характеру. Чоловік чинив пасивний опір, а жінки, що стали свідками події, намагалися заблокувати дії правоохоронців. Присутні звинувачували поліцейських у надмірному застосуванні сили та спецзасобів та стверджували, що затриманий не перебуває у розшуку в ТЦК. Попри спроби натовпу втрутитися чоловіка силоміць посадили в авто, яке одразу ж рушило з місця події.

Позиція правоохоронців

У відомстві підтвердили факт інциденту, проте заперечили безпідставність своїх дій. За інформацією правоохоронців, чоловіка затримали не в межах кримінального провадження.

«Доправили до ТЦК за порушення військового обліку», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Також стало відомо — щодо затриманого вже складено адміністративний протокол за ст. 210 КУпАП (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).

Нагадаємо, у Києві поліція застосувала сльозогінний газ, щоб затримати чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК. Чоловіка, який чинив опір поліцейським у Солом’янському районі столиці, доправили на ВЛК.

Дата публікації
Кількість переглядів
607
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie