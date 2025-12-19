Затримали на очах у перехожих: у поліції Києва прокоментували інцидент з примусовою мобілізацією

Поліція Києва жорстко затримала чоловіка у Дніпровському районі / © скриншот з відео

Реклама

У Києві стався черговий інцидент із жорстким затриманням чоловіка, який викликав обурення серед очевидців. Свідки події стверджують, що громадянин не перебував у розшуку та не вчиняв кримінальних дій, тож застосування сили мало вигляд невиправданого. Втім, правоохоронці озвучили іншу версію подій, пояснивши причини примусового доправлення чоловіка до ТЦК.

Про це ТСН.ua повідомили у поліції Києва.

Мережею шириться відео інциденту примусової мобілізації на лівому березі Києва. На запису зафіксовано момент, як співробітники поліції намагаються посадити цивільного чоловіка у службовий автомобіль.

Реклама

Ситуація миттєво набула конфліктного характеру. Чоловік чинив пасивний опір, а жінки, що стали свідками події, намагалися заблокувати дії правоохоронців. Присутні звинувачували поліцейських у надмірному застосуванні сили та спецзасобів та стверджували, що затриманий не перебуває у розшуку в ТЦК. Попри спроби натовпу втрутитися чоловіка силоміць посадили в авто, яке одразу ж рушило з місця події.

Позиція правоохоронців

У відомстві підтвердили факт інциденту, проте заперечили безпідставність своїх дій. За інформацією правоохоронців, чоловіка затримали не в межах кримінального провадження.

«Доправили до ТЦК за порушення військового обліку», — розповіли ТСН.ua у поліції Києва.

Також стало відомо — щодо затриманого вже складено адміністративний протокол за ст. 210 КУпАП (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку).

Реклама

Дата публікації 19:35, 19.12.25 Кількість переглядів 24 Примусова мобілізація: у Києві поліція жорстко затримала чоловіка

Нагадаємо, у Києві поліція застосувала сльозогінний газ, щоб затримати чоловіка, який перебував у розшуку ТЦК. Чоловіка, який чинив опір поліцейським у Солом’янському районі столиці, доправили на ВЛК.