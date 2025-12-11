ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Час на прочитання
1 хв

Жорстке затримання чоловіка у Києві: чим все закінчилося

У Києві на вулиці Гарматній поліцейські жорстко затримали чоловіка після відмови показати документи. Його поклали на асфальт і одягли кайданки, але згодом відпустили.

Автори публікації
Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак Фото автора: Олександр Марущак Олександр Марущак
Затримання

Затримання / © facebook.com/MVS.LVIV

У Києві на вулиці Гарматній зафіксували жорстке затримання чоловіка, який відмовився надати документи поліції. На місці працювали шестеро людей, частина з яких була у формі поліції, а поруч стояв чоловік у військовій формі.

Деталі повідомив кореспондент ТСН.ua Олександр Марущак.

На опублікованому відео видно, як затриманого кладуть обличчям до асфальту та вдягають кайданки. Він кричав, що має проблеми з правою рукою, а за кадром чути жіночий голос: “Люди, що ви робите! Ви ж його покалічите. Хто буде воювати?!”.

У поліції Солом’янського району підтвердили інцидент. Чоловіка зупинили для перевірки документів, він чинив злісну непокору. Під час затримання він надав документи і виявилося, що має бронювання, тому жодних протоколів складено не було, і його відпустили.

“Його вирішили затримати. Вже під час затримання чоловік погодився надати свої документи. З’ясувалося, що він має бронювання. Тому ніяких протоколів на нього не складалося, затримання не відбулося і його відпустили”, - розповіли у поліції.

Причина, чому чоловік спочатку не показав документи, поки невідома.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали молодика, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частин та ТЕЦ.

Дата публікації
Кількість переглядів
124
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie