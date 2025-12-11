Жорстке затримання чоловіка у Києві: чим все закінчилося

Затримання / © facebook.com/MVS.LVIV

У Києві на вулиці Гарматній зафіксували жорстке затримання чоловіка, який відмовився надати документи поліції. На місці працювали шестеро людей, частина з яких була у формі поліції, а поруч стояв чоловік у військовій формі.

Деталі повідомив кореспондент ТСН.ua Олександр Марущак.

На опублікованому відео видно, як затриманого кладуть обличчям до асфальту та вдягають кайданки. Він кричав, що має проблеми з правою рукою, а за кадром чути жіночий голос: “Люди, що ви робите! Ви ж його покалічите. Хто буде воювати?!”.

У поліції Солом’янського району підтвердили інцидент. Чоловіка зупинили для перевірки документів, він чинив злісну непокору. Під час затримання він надав документи і виявилося, що має бронювання, тому жодних протоколів складено не було, і його відпустили.

Причина, чому чоловік спочатку не показав документи, поки невідома.

Нагадаємо, раніше у Києві затримали молодика, який передавав представнику РФ дані про розташування військових частин та ТЕЦ.