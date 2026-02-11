Зробіть запас просто зараз: КМДА попередила про можливі проблеми з водопостачанням

Киян закликають зробити запаси води / © pixabay.com

Київ продовжує протистояти ворогу в один із найскладніших опалювальних сезонів. Поки зберігається низька температура повітря, ризик нових ракетно-дронових атак на критичну інфраструктуру столиці залишається високим. Внаслідок можливих «прильотів» у місті ймовірні перебої з водопостачанням.

Про це повідомляє КМДА у своєму офіційному Telegram-каналі.

Скільки води потрібно мати

Комунальні служби та енергетики працюють у цілодобовому режимі, щоб утримувати стабільність систем життєзабезпечення міста. Проте влада закликає містян бути готовими до будь-яких сценаріїв і мати під рукою необхідний мінімум.

Рекомендована добова норма на одну дорослу людину становить:

3 літри — питної води та для приготування їжі;

10–12 літрів — технічної води для гігієнічних та побутових потреб.

Такий запас на 2-3 дні допоможе комфортно пережити можливі перебої з водопостачанням у разі аварійних ситуацій або знеструмлень насосних станцій.

Нагадаємо, на тлі надзвичайної ситуації в енергосистемі Міністерство внутрішніх справ України закликає громадян подбати про базову готовність до можливих тривалих відключень світла, води та тепла. Рятувальники рекомендують сформувати вдома стратегічний запас ресурсів, якого вистачить щонайменше на 3–5 днів.