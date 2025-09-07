Зросла кількість загиблих внаслідок удару по Києву

Наслідки атаки по Києву 7 вересня / © Associated Press

Реклама

У Києві внаслідок нічної атаки російських військ загинуло вже три людини, пошуково-рятувальні роботи тривають, рятувальники працюють на місцях влучання.

Про це повідомив начальник КМВА Тимур Ткаченко у Telegram.

«Надійшла інформація про третю загиблу людину від нічної атаки росіян. Щирі співчуття рідним. Пошуково-рятувальна операція триває», — повідомив він.

Реклама

Станом на 10:00 було підтверджено 20 постраждалих від російської атаки по Києву.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що уночі, вночі 7 вересня Росія завдала наймасштабнішого з початку повномасштабної війни повітряного удару по Україні, застосувавши 818 засобів ураження, включно з дронами, балістичними та гіперзвуковими ракетами. Сили ППО знищили понад 90% атакуючих цілей. В Києві загинули двоє людей, ще 18 поранені, пошкоджено багатоповерхівки та Кабмін. У Дніпропетровській, Одеській, Полтавській, Запорізькій, Сумській, Хмельницькій та Херсонській областях також є постраждалі, руйнування будівель та пожежі.