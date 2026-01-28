Журналіст Марʼян Кушнір виніс дитину з палаючого будинку на Київщині: подробиці

Наслідки обстрілів Київщини / © Юлія Кирієнко

Журналіст Радіо Свобода Марʼян Кушнір врятував чотирирічну дитину з палаючого будинку в Білогородці на Київщині.

Про це повідомила кореспондентка ТСН.ua Юлія Кирієнко.

Пожежа виникла в кількаповерховому житловому будинку внаслідок російської атаки дронами-камікадзе типу Shahed. Під час обстрілу загинула мати дитини.

Марʼян Кушнір одним із перших опинився на місці події. Він зайшов у охоплене вогнем помешкання, щоб допомогти людям, і там побачив дитину. Журналіст виніс її з будинку та передав медикам. Згодом стало відомо, що дитину забрали до себе родичі.

Нині 4-річну дівчинку забрав батько та її старший брат. За словами сусідів, старшому брату сьогодні виповнюється 20 років. На жаль, під час пожежі загинули мама дитини та її вітчим.

Це не перший випадок, коли журналіст рятує цивільних. Раніше він вивіз з прифронтового села дівчинку разом із матір’ю у період, коли офіційна евакуація туди вже не здійснювалася, а пересування було небезпечним навіть для військових.

Нагадаємо, вночі проти середи, 28 січня, армія РФ атакувала Київ та Київську область. У столиці падіння збитих повітряних цілей зафіксували в Голосіївському районі. На Київщині під прицілом була Білогородська громада, де є жертви.