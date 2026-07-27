Журналіста-розслідувача затримали просто в таксі: версії поліції та редакції різняться

Поліція України / © Національна поліція Києва

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У Києві 27 липня поліція затримала журналіста hromadske Євгенія Шульгата. Правоохоронці зупинили таксі, у якому він перебував, надягнули на нього кайданки та доправили до районного територіального центру комплектування.

Про це повідомила редакція hromadske.

За словами Шульгата, під час затримання поліцейські застосували до нього фізичну силу. Правоохоронці нібито пояснили свої дії порушенням журналістом правил військового обліку.

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Водночас у редакції стверджують, що наявні в їхньому розпорядженні документи не свідчать про будь-які порушення з боку Шульгата.

Керівниця редакції розслідувань hromadske Ярослава Вольвач припустила, що затримання могло бути цілеспрямованим.

«Яким чином співробітники поліції могли знати про порушення військового обліку пасажиром таксі — незрозуміло. Водночас документи водія не цікавили поліціянтів», — заявила вона.

У hromadske Шульгат працював над матеріалами, пов’язаними, зокрема, з можливою корупцією серед представників правоохоронних органів.

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2024 року, працюючи у «Слідстві.Інфо», журналіст оприлюднив розслідування про елітне майно тодішнього керівника департаменту кібербезпеки СБУ Іллі Вітюка. Згодом Шульгату намагалися вручити повістку.

За інформацією джерел «Слідства.Інфо», діями представників ТЦК тоді нібито керував Олексій Біленко — людина, близька до Вітюка.

Що заявили в поліції

У поліції Києва повідомили, що правоохоронці зупинили автомобіль для перевірки документів водія та пасажира.

За версією поліції, пасажир відмовився показати документи, що посвідчують особу, та військово-облікові документи.

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Чоловікові нібито запропонували проїхати до ТЦК та СП для уточнення військово-облікових даних, однак він відмовився виконувати вимоги правоохоронців. Після цього його затримали та доправили до одного з районних ТЦК.

У поліції також заявили, що, за попередньою інформацією, чоловік не пройшов військово-лікарську комісію у встановленому порядку.

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