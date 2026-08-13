Зима вже близько, а тепла може і не бути: у Раді попередили киян про затримку опалювального сезону

Київ минулої зими (ілюстративне фото) / © Associated Press

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Опалювальний сезон у Києві може розпочатися пізніше через неготовність частини інфраструктури. Затримка потенційно може становити щонайменше два тижні, а частину робіт доведеться завершувати вже після настання холодів.

Про це заявив народний депутат Юрій Камельчук в ефірі «Ранок.LIVE».

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За його словами, останніми роками опалення в столиці вже починали подавати пізніше середини жовтня, тому подібний сценарій можливий і цього сезону.

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«У нас уже був люфт як мінімум додаткових два тижні, тобто не близько 15 жовтня. У нас уже опалювальний сезон починався пізніше», — сказав Камельчук.

Нардеп не виключив, що частину робіт доведеться завершувати вже під час морозів. Це, за його словами, може призвести до повторення минулорічних аварій у житлових будинках.

«В останній момент можуть доробляти певні речі, і ми знову можемо побачити, як і минулого року, замерзлі труби по окремих будинках, які неможливо відремонтувати, допоки є мороз», — пояснив він.

Не всі будинки можуть бути готовими до зими

Окремою проблемою Камельчук назвав стан будинків, які постраждали минулого опалювального сезону через замерзання води та розриви труб.

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За його словами, у частині випадків ремонти вже провели та компенсували їхню вартість. Водночас є будинки, де мешканці через нестачу коштів або недостатню кількість людей не можуть самостійно профінансувати необхідні роботи через ОСББ.

Нардеп вважає, що столична влада мала б провести комплексну перевірку житлового фонду та визначити, які будинки готові до зими, а де потрібна додаткова допомога.

«Ми постійно кажемо про те, що столиця відстає від того, як реалізуються плани стійкості в прифронтових громадах, які перебувають під постійними атаками», — зазначив Камельчук.

На його думку, КМДА має публічно повідомити, скільки будинків перевірено, які проблеми виявлено, де вже проведено ремонт і де мешканці потребують допомоги.

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«Ця інформація має бути максимально публічною для того, щоб люди могли відреагувати зараз, допоки тепло, і розуміти, що їм насправді робити в холодну пору», — наголосив нардеп.

Київ готується до найважчої зими: останні новини

У Києві вже готуються до складного опалювального сезону. Міська влада формує списки маломобільних мешканців, яких у разі тривалої відсутності тепла через російські обстріли можуть тимчасово переселяти до альтернативного житла. За словами заступниці голови КМДА Марини Хонди, таку роботу розпочали ще у травні після аналізу проблем минулої зими.

Паралельно експерти попереджають, що навіть за наявності опалення температура в квартирах може бути нижчою за комфортну. Співзасновник Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук не виключає, що за складного сценарію в оселях киян може бути близько 12–15°C.

За його оцінкою, Дарницьку ТЕЦ-4 після попередніх ударів можуть відновити приблизно до 50% потужності, а ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 — більш ніж до 70% від довоєнного рівня роботи.

Нардеп Олексій Кучеренко раніше радив українцям подбати про альтернативні джерела опалення та запаси дров. За його словами, особливо це актуально для тих, хто має можливість зимувати за межами великих міст.

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