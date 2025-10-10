«Кинджали», балістика та авіабомби: ворог зранку завдав масованого ракетного удару по Україні

Ракетний удар по Україні

Російські загарбники в ніч проти 10 жовтня завдали масованого ракетного удару по Україні.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Повідомляється, що ворог завдав удару аеробалістичною ракетою «Кинджал» по Кременчуку.

Крім того, ворог завдав ударів балістичними та керованими ракетами по Дніпру, Камʼянському, Запоріжжю, Кривому Рогу.

Також для ударів по Запоріжжю ворог застосував керовані авіаційні бомби.

Моніторингові канали повідомляють, що основною ціллю ворога були обʼєкти енергетичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій лікарні помер 7-річний хлопчик, який отримав поранення під час останньої атаки російських загарбників на місто.

Ми раніше інформували, що у ніч проти 10 жовтня у низці українських міст пролунали вибухи під час масованої атаки російських ударних БпЛА.