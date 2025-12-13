"Кинджали", "Калібри", "Іскандери" і майже 500 дронів: куди цілився ворог і що збила ППО

Ракетний удар. / © ТСН.ua

Вночі проти 13 грудня армія РФ завдала комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Росіяни запустили 465 безпілотників, а також 30 ракети повітряного, морського і наземного базування. Сили ППО знищили 430 цілей. Основним напрямком російського удару була Одеська область.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 495 засобів повітряного нападу. Це -

465 ударних БпЛА типу Shahed, Гербера із Курська, Орла, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарська (РФ), а також Чауди і Гвардійського, що в Криму;

чотири аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» (райони пусків — Тульська, Тамбовська області);

п’ять балістичних ракет “ Іскандер-М/KN-23» (район пусків — анексований Крим);

п’ять крилатих ракет “ Іскандер-К» (район пусків — Курська область);

16 крилатих ракет «Калібр» (летіли з акваторії Чорного та Каспійського морів).

Станом на 12:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 430 повітряних цілей:

417 безпілотників;

чотири крилаті ракети «Іскандер-К»;

дев’ять крилатих ракет «Калібр».

Військові наголошують, що зафіксовано влучання восьми ракет та 33 ударних БпЛА на 18-ти локаціях. Падіння уламків сталися на трьох локаціях. Крім того, шість ракет не досягли цілей. Наразі місця їхнього падіння уточнюються.

Нагадаємо, Росія всю ніч гатила дронами та ракетами. Під потужною атакою ворога були Одеська, Дніпропетровська та Миколаївська області. Зокрема, Одещина пережила найпотужнішу атаку. Кілька районі області залишилися без світла. Виникли проблеми з водопостачанням та теплом.

Президент України Володимир Зеленський наголосив, що основний удар РФ був спрямований по енергетиці, по півдню та Одещині. Окрім того, у багатьох областях пошкоджено цивільну інфраструктуру. Загалом, за даними уряду, мільйон українців залишилися без світла.