"Кинджали", "Калібри", "Циркон" і "Шахеди": вночі РФ запустила по Україні сотні ракет і дронів

Київ. / © Associated Press

Реклама

Вночі проти 14 листопада армія Російської Федерації здійснила комбінований удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Росіяни застосували 449 засобів повітряного нападу: 19 ракет повітряного, наземного та морського базування, а також 430 БпЛА різних типів.

Про це повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ.

За даними військових, основним напрямок цього нічного удару було місто Київ. Внаслідок атаки постраждали Київська, Харківська, Одеська, Полтавська та Черкаська області.

Реклама

Вночі РФ запустила:

430 ударних БпЛА Shahed, “Гербера” із напрямків Курська, Міллерово, Орла, Брянська, Приморсько-Ахтарськ і Гвардійського;

три аеробалістичні ракет Х-47М2 “Кинджал” - із Рязанської області;

одну протикорабельну ракету “Циркон” ;

шість крилатих ракет Іскандер-К/Калібр - з анексованого Криму і акваторії Чорного моря;

дев’ять балістичних ракет Іскандер-М/КN-23 - із Брянської області.

Українській протиповітряній обороні вдалося знищити 419 повітряних цілей. Окрім, зафіксовано влучання ракет та 23 безпілотників на 13 локаціях. Падіння уламків сталися на 44 локаціях.

Які цілі вдалось знищити вночі:

405 БпЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів;

дві аеробалістичні ракети “Кинджал”;

шість балістичних ракет Іскандер-М/КN-23;

шість крилатих ракет Іскандер-К/Калібр.

Нагадаємо, цієї ночі та зранку у Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Зокрема, від 00:28 до 01:22 сирени лунали у всій країні через зліт МіГів - носіїв “Кинджалів”. Протягом ночі росіяни запускали “Калібри”, “Іскандери” та дрони з різних напрямків.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що зранку РФ вдарила гіперзвуковою ракетою "Циркон". Під прицілом опинилася Сумська область. Під час вранішньої тривоги через загрозу балістики у Сумах сталися вибухи.