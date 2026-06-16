ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
165
Час на прочитання
1 хв

Кинула на $6 тисяч: українець оплатив коханій нові зуби, а та від нього пішла

Тепер чоловік хоче повернути витрачені на дівчину кошти юридичним шляхом.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
Коментарі
Усмішка

Усмішка / © Unsplash

Одеський стоматолог розповів про курйозну ситуацію на роботі: чоловік вставив коханій дівчині нові вініри вартістю понад $6 тисяч, але згодом вони розсталися, а той захотів повернути гроші.

Про це одеський стоматолог розповів на одному із ютуб-каналів.

За його словами, такий курйоз стався в нього вперше за сім років кар’єри у сфері стоматології.

«Мене набирає хлопець. Вітається і каже, що моя дівчина лікувала у вас зуби, але після того, як встановила вініри, вона зникла, — поскаржився чоловік стоматологу.

Тепер чоловік хоче повернути витрачені на дівчину кошти юридичним шляхом.

«Суть яка: хлопець закохався, місяць вони зустрічалися. Зробив дівчині вініри. Це коштувало, скажімо так, більше шести тисяч доларів. Тепер він хоче юридично повернути ці гроші», — зазначив стоматолог.

Користувачі соцмереж не забарилися із коментарями. Вони залишили саркастичні та жартивливі реакції:

  • Можна повернути, але не юридично;

  • Можна контакти того хлопця? Мені треба лише поставити пару імплантів;

  • Якщо гроші були передані у добровільному порядку, а не як позика, то повернути їх через суд майже нереально. Сам факт того, що людина згодом передумала, не створює підстав для стягнення коштів.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про курйоз на весіллі, коли його нареченій довелося втрутитися у «бійку».

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
165
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie