Кинула на $6 тисяч: українець оплатив коханій нові зуби, а та від нього пішла

Усмішка / © Unsplash

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Одеський стоматолог розповів про курйозну ситуацію на роботі: чоловік вставив коханій дівчині нові вініри вартістю понад $6 тисяч, але згодом вони розсталися, а той захотів повернути гроші.

Про це одеський стоматолог розповів на одному із ютуб-каналів.

За його словами, такий курйоз стався в нього вперше за сім років кар’єри у сфері стоматології.

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«Мене набирає хлопець. Вітається і каже, що моя дівчина лікувала у вас зуби, але після того, як встановила вініри, вона зникла, — поскаржився чоловік стоматологу.

Тепер чоловік хоче повернути витрачені на дівчину кошти юридичним шляхом.

«Суть яка: хлопець закохався, місяць вони зустрічалися. Зробив дівчині вініри. Це коштувало, скажімо так, більше шести тисяч доларів. Тепер він хоче юридично повернути ці гроші», — зазначив стоматолог.

Користувачі соцмереж не забарилися із коментарями. Вони залишили саркастичні та жартивливі реакції:

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Можна повернути, але не юридично;

Можна контакти того хлопця? Мені треба лише поставити пару імплантів;

Якщо гроші були передані у добровільному порядку, а не як позика, то повернути їх через суд майже нереально. Сам факт того, що людина згодом передумала, не створює підстав для стягнення коштів.

Нагадаємо, колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про курйоз на весіллі, коли його нареченій довелося втрутитися у «бійку».

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