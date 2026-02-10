Кинув боєприпас у працівників ТЦК: перевірка документів у Черкасах завершилась вибухом

ТЦК / © Цензор.нет

У Черкасах затримали чоловіка, який кинув боєприпас у бік військовослужбовців ТЦК та поліцейських під час перевірки документів. Інцидент стався в районі вулиці Олени Теліги.

Про це повідомляє Черкаській обласний ТЦК.

Під час заходів з оповіщення спільний патруль ТЦК та Нацполіції зупинив чоловіка для перевірки військово-облікових документів. Він відмовився їх пред’являти.

“Чоловік почав агресивно лаятися і кинув у бік військовослужбовців та правоохоронців боєприпас, після чого стався вибух. Тип боєприпасу наразі встановлюють експерти”, ‒ розповідає пресслужба ТЦК.

Правоохоронці швидко встановили особу нападника — ним виявився 55-річний мешканець Черкас. За силової підтримки спецпідрозділу поліції чоловіка затримали.

За процесуального керівництва Черкаської обласної прокуратури відкрито кримінальні провадження за статтями про замах на умисне вбивство та посягання на життя працівника правоохоронного органу або військовослужбовця. Зловмиснику загрожує від 9 до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Наразі вирішується питання про оголошення підозри.

Раніше омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що з початку повномасштабного вторгнення кількість скарг на порушення прав громадян з боку ТЦК та СП зросла більш ніж у 300 разів.

Також Лубінець розповів про регіональні “перекоси” в роботі ТЦК. Найбільше скарг було з Тернопільщини, також зафіксовані інциденти в Харківській області.