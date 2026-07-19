"Кишенькові армії та репресії": ветеран озвучив претензії до Сирського

Ветеран про претензії до Сирського / © Associated Press

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Ветеран російсько-української війни Дмитро Козятинський прокоментував теми мітингів у Києві, чи проплачені вони, та розповів більше про те, які у військових є зауваження до головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Про це він розповів в ефірі телемарафону «Єдині новини».

Дмитро Козятинський про Сирського

Ветеран поділився низкою зауважень, які він має до чинного головкома. Серед них — створення штучних «кишенькових армій», репресії від «Скелі», інтриги та відставка Михайла Федорова.

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«По-перше, це створення ним штучних кишенькових армій у вигляді штурмових полків. Я думаю, всі знають, що таке Скеля, якою лякають цивільних, яку використовують як репресивний механізм у військових. На мою думку, таких організацій не має існувати в збройних силах», — каже Козятинський.

Далі ветеран додав, що, на його думку, пан Сирський плете інтриги і зробив усе можливе, аби міністра оборони Михайла Федорова зняли з посади.

«Мені здається, що треба було одразу зняти Сирського, а не Федорова. По суті, у нас зараз відбувається зіткнення старої нафталінової радянської школи з сучасною реформаторською школою», — пояснює ветеран.

Чи проплачені мітинги у Києві

За словами Дмитра, закиди про проплаченість мітингів були і торік, коли люди вийшли на підтримку НАБУ.

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«Якби людина, яка це каже, побувала на мітингу, вона б одразу зрозуміла, що проплатити такий мітинг неможливо, тому що це стихійний народний протест».

Дмитро додав, що на мітинги приходять як студенти, так і пенсіонери — всі небайдужі громадяни.

«Як відомо, вчора поступила рознарядка з Генерального штабу на записи відосиків. Уявіть собі, Сирський наказав бойовим підрозділам, які зараз знаходяться на ЛБЗ, щоб вони о 17:00 вечора виклали відео на його підтримку. Це взагалі просто не вкладається в голові», — ділиться Дмитро Козятинський.

За його словами, головнокомандувач має займатися фронтом, а не плести інтриги.

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Що буде, якщо народ не почують

Дмитро Козятинський каже, якщо влада не почує народ, тоді ключовим наслідком таких дій буде втрата довіри до Генерального штабу.

«На жаль, це дуже небезпечно, і мені б дуже не хотілося, щоб таке сталося. Військові мають розуміти, що в них є гідне командування, і що командування знає, що робить. Наразі я не впевнений, що військові це відчувають».

Протест українців є мирним, тому нічого, крім виходу на площі, очікувати не варто.

«Будь-які протести під час війни — це безперечно небезпечно в плані дестабілізації обстановки. І я завжди наголошую, що протест є мирним. Але якщо нічого не зробити, я б не хотів, щоб це сталося», — фіналізував Дмитро.

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Позиція Сирського

Нагадаємо, колишній міністр оборони Михайло Федоров під час свого «прощального» брифінгу виступив із гучними заявами, вимагаючи зміни керівництва ЗСУ та відмови від примусової мобілізації.

Він звинуватив військове начальство у блокуванні реформ, а головнокомандувача Олександра Сирського назвав людиною, яка «сидить зверху з дубинкою». Водночас Федоров наголосив, що за час каденції працював чесно, без корупції та бізнес-інтересів, не підвівши президента й суспільство.

У відповідь головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський оприлюднив допис у соцмережах, де не став прямо коментувати звинувачення, але нагадав про свою роль в обороні столиці у 2022 році.

Він підкреслив, що саме успіх цієї операції дає можливість сьогодні проводити у Києві державні заходи й брифінги. Головком закликав зосередитися на війні та ефективній стратегії задля збереження вільної України.

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Наостанок Сирський подякував Михайлу Федорову за роботу на посаді міністра оборони та побажав йому й надалі залишатися в команді України.

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