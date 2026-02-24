Кислиця пояснив, чого насправді хоче Трамп від України

Сергій Кислиця / © Associated Press

Сполучені Штати дійсно чинять тиск на Україну стосовно завершення війни, проте його цілі кардинально відрізняються від ультиматумів Російської Федерації.

Про це в інтерв’ю BBC заявив заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця.

Різниця у підходах Вашингтона та Москви

Відповідаючи на запитання кореспондента Пола Адамса щодо впливу адміністрації Дональда Трампа, Кислиця підтвердив наявність тиску, про який неодноразово зазначав і президент Володимир Зеленський. Проте посадовець провів чітку межу між вимогами сторін.

«Росія каже прямо: „Йдіть з територій“. США ж закликають сторони: „Припиніть вбивства, шукайте компроміс“», — пояснив Кислиця.

За його словами, підходи американської сторони є більш «вишуканими», проте вони не містять вимог про капітуляцію України.

Стан армії та стійкість суспільства 2026 року

Заступник керівника ОП наголосив, що за чотири роки повномасштабного вторгнення Україна суттєво змінила свій оборонний потенціал. Він підкреслив, що армія зразка 2026 року кардинально відрізняється від тієї, що була на початку 2022-го, а рішучість народу залишається на високому рівні.

«Ступінь стійкості та рішучості українського народу зараз дуже висока. У нас немає причин здаватися», — зауважив він.

Оцінюючи спроможність агресора, Кислиця висловив думку, що сучасна Росія значно слабша за СРСР і не здатна витримати довготривалі перегони озброєнь. Водночас він зазначив, що хоча Європа за останні чотири роки змінилася, вона все ще не готова повністю взяти на себе відповідальність за безпеку континенту без участі США.

Дипломат також додав, що війна могла б закінчитися миттєво після одного дзвінка керівництва РФ до свого генштабу, проте «кремлівський диктатор поки не готовий зробити цей крок».

Раніше ми писали, стратегія Сполучених Штатів Америки щодо тиску на Україну в мирних переговорах провалюється. Американський президент Дональда Трамп має тиснути на Російську Федерацію.

Окрім цього, президент України Володимир Зеленський звернувся до Трампа в одному з інтерв’ю. Він заявив: хоче, щоб президент США «залишався на боці» Києва. Окрім того, вважає глава держави, його американський колега не чинить достатній тиск на російського «фюрера» Володимира Путіна.