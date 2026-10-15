Китай допомагає російським дронам бити вглиб України: журналісти викрили схему

Китай постачає модеми для російських дронів, Фото: Телеграм-канал «Омелянович»

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Журналісти провели експеримент та викрили схему постачання з КНР до Росії mesh-модемів, що використовуються для реактивних дронів. Вони вдали з себе постачальників для російського ВПК і викрили схему співпраці з китайською фірмою Xingkai Tech. Як з’ясувалося, виробник свідомо продає mesh-модеми для заводу в Алабузі.

Про це пише The Insider.

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Китайські технології допомагають російським дронам залітати вглиб України

Російські ударні безпілотники підтримують зв’язок та обходять українську систему ППО завдяки технологіям з Китаю. Відповідно до розслідування The Insider, китайський виробник Xingkai Tech свідомо продає компаніям із РФ mesh-модеми, які встановлюють на дрони «Гербера» та «Герань».

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Угоди покривають великі азійські фінансові установи, зокрема DBS Bank, China Merchants Bank і Ping An Bank. Оскільки саме mesh-технологія відповідає за адаптивну координацію безпілотників у повітрі, продукція Xingkai Tech закриває майже половину потреб російського ВПК у цьому сегменті.

Потреба в альтернативних каналах управління виникла після того, як у лютому 2026 року окупаційні війська втратили доступ до терміналів Starlink. Головними носіями нових китайських модулів стали БпЛА «Герань» та їхні дешевші модифікації — «Гербера».

Під час масованих атак росіяни використовують наступну схему: безпілотники, які рухаються неподалік кордону, зачіпляються за наземні ретранслятори у РФ чи Білорусі й передають сигнал далі — на дрони, що летять в український тил. Роль «Гербер» у цих нальотах є критичною: маючи однакову з реактивними «Геранями» позначку на радарах, вони виступають дешевими фальшивими цілями для виснаження ППО України.

Обладнання Xingkai Tech у російській зброї фіксують не вперше — ще 2024 року ГУР виявляло їхні деталі у збитих апаратах. Втім, неспростовних доказів того, що китайська фірма працює з заводом в Алабузі напряму й без посередників, досі не було.

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Аби отримати докази, журналісти The Insider разом із розслідувачем Nordsint провели операцію під прикриттям. Вони представилися покупцями для російського військового підприємства. У результаті вони здобули не лише підтвердження наявності потрібних блоків, а й офіційний рахунок на 500 модемів загальною вартістю $2,87 млн.

Як проходила контрольна закупівля

Зв’язавшись із Xingkai Tech через WeChat, розслідувачі попросили надати пропозицію на модуль, показаний на знімку збитих в Україні дронів. Представник компанії, який назвався «Джеком Цзяном», підтвердив, що модель XK F-359 є їхньою власною розробкою та надіслав офіційну інструкцію.

На прохання покупців довести наявність товару, Цзян надіслав фото та відео безпосередньо зі складського майданчика. Модем на кадрах виявився ідентичним зразку, який журналісти The Insider досліджували в Україні влітку 2026 року на оновленій «Гербері» з вертикальним стабілізатором.

Коли «замовники» запросили 500 одиниць із прямою доставкою в Алабугу, китайська сторона виставила квитанцію на 19,5 млн юанів. Перерахувати гроші пропонували або у доларах США на рахунок Xingkai Tech у гонконгському DBS Bank, або в юанях на картку менеджера в Ping An Bank.

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У листуванні представник Nordsint прямо вказав, що обладнання купується для військового заводу.

Американська мікроелектроніка та бойові можливості

Основою китайського модема є програмована логічна матриця, яка дозволяє пристрою самостійно перебудовувати топологію зв’язку в рої дронів під час польоту.

У приватній розмові Джек Цзян визнав, що в їхніх блоках використовуються чіпи XC7Z020-2CLG4001 виробництва американської компанії AMD. Надати пряму ліцензію китайці відмовилися, посилаючись на закупівлю напівпровідників через посередницькі канали.

У відповідь на запит розслідувачів у компанії AMD заперечили будь-яку співпрацю з постачальником росіян.

Блок XK F-359 може утримувати стійкий сигнал у межах прямої видимості на відстані від 100 до 300 км. Це означає, що для організації атаки на об’єкти вглиб української території росіянам достатньо пустити кілька дронів-ретрансляторів, які маневруватимуть і передаватимуть команди іншим бортам, оминаючи зони роботи ППО.

Тіньовий імпорт та загроза для Європи

Митні реєстри РФ показують, що Xingkai Technology завозила обладнання під виглядом «антен» та «систем дистанційного керування». Основними імпортерами виступали компанія «Атлант-Інжиніринг», яка належить родині можновладця з уряду Москви Рафіка Загрутдінова, та LT Global Forwarding. Обидві фірми вносили обладнання до декларацій, однак фіктивним виробником зазначали іншу структуру — Quanzhou Yunzhuo Technology.

Еволюція «Гербер» демонструє, що з простих фанерних макетів вони перетворилися на небезпечні розвідувальні й ударні апарати, які все частіше залітають у простір країн НАТО.

Окрім того, ці ж модулі знаходять у ракетах-дронах «Бандероль». За даними видання El Mundo, американська розвідка вже застерігає європейські столиці про ризик запусків таких дронів прямо з кораблів російського «тіньового флоту».

Розслідувачі виявили ще одного ключового гравця на ринку — компанію Xi’an Sihou Network Technology Co., Ltd., під керівництвом Лі Лі, чиї модеми стабільно знаходять у збитих «Шахедах».

Китай передає РФ компоненти для дронів

Нагадаємо, розслідування The Telegraph та Politico викрило схему, за якою китайська державна компанія Jilin Chemical Fiber Group масковано експортувала до Росії десятки тонн хімічних речовин для виробництва вуглецевого волокна.

Внутрішні документи, перевірені західними урядами та спецслужбами, підтверджують пряме постачання на початку 2026 року 46 тонн сировини дочірній структурі «Росатома» — компанії «Алабуга-Волокно», яка перебуває під міжнародними санкціями.

За даними експертів, для приховування військового призначення вантажу його декларували під митними кодами цивільних тканин, таких як нейлон чи поліестер. Отриманої сировини достатньо для виготовлення міцних корпусів та внутрішніх елементів близько 1300 далекобійних дронів-камікадзе типу «Герань».

Це прямо спростовує заяви посольства КНР про суворий контроль товарів подвійного призначення, адже аналітики та колишні посадовці США наголошують, що держкорпорація Китаю не могла здійснювати такі масштабні поставки без відома Пекіна.

Оприлюднені матеріали вже передано урядам США та Великої Британії і, за словами фахівців, вони є незаперечним доказом залучення китайського держсектору до військово-промислового комплексу РФ. Очікується, що ці факти стануть підставою для запровадження нових санкцій проти китайського постачальника та порушать гострі питання під час міжнародних перемовин на вищому рівні.

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