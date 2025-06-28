Китай відновив радянські методи: в Мережі з’явилися унікальні кадри замаскованих ядерних ракет

Китайська ядерна ракета. Фото: @chaoyinsukandao/X

Реклама

У китайських соцмережах опублікували знімки мобільної пускової установки міжконтинентальної балістичної ракети DF-41, замаскованої серед лісу. Це одна з найсучасніших ядерних систем у арсеналі КНР, здатна уражати цілі на відстані до 15 тисяч кілометрів.

Про це повідомило видання Defense Express.

Камуфляж, який використано на техніці, дозволяє пусковій установці злитися з місцевістю — так її важче виявити з повітря. І хоча на близькій відстані така маскувальна сітка неефективна, вона може захистити від супутникової чи авіарозвідки.

Реклама

Експерти припускають, що публікація таких кадрів — не випадковість. Це може бути демонстративний сигнал про зростання стратегічного потенціалу Китаю та його готовність до тривалого ядерного стримування. Такі кроки підкреслюють і бажання Пекіна показати технологічну незалежність, і здатність приховано розміщувати ракети.

DF-41 офіційно представили у 2019 році. Вона здатна нести від трьох до восьми індивідуально наведених ядерних боєголовок (за найреалістичнішими оцінками — три). Ракету можна запускати не лише з мобільних установок, а й із шахт — у Китаї виявлено щонайменше три райони такого базування, які можуть вміщувати до 400 ракет.

Окремо повідомлялося, що DF-41 також тестували для запуску з «ядерних потягів», але немає підтвердження, що ця концепція пішла у серію. Сама ідея, як і мобільні пускові установки, перегукується з радянськими підходами часів Холодної війни.

СРСР свого часу активно розвивав системи маскування мобільних ядерних ракет, аби унеможливити їхнє швидке знищення. Сьогодні ці напрацювання активно використовує і Росія. З огляду на сучасні супутники та технології спостереження, стратегічне маскування залишається важливим елементом ядерної доктрини.

Реклама

Варто зазначити, що світ поступово повертається до епохи нарощування ядерних арсеналів. Велика Британія вперше з кінця 1990-х років отримає можливість застосовувати ядерну зброю з повітря — країна закуповує американські винищувачі F-35A, які можуть нести тактичні ядерні боєприпаси.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI), глобальні запаси ядерної зброї знову почали зростати. Після тривалого періоду скорочення кількості боєголовок через демонтаж у США та Росії, нині темпи утилізації знижуються, а нові системи активно розгортаються.