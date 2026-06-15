Китай відреагував на удар РФ по Києво-Печерській лаврі

Києво-Печерська Лавра / © Associated Press

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Китай у відповідь на черговий масований обстріл російськими військовими столиці України й атаки на Києво-Печерську лавру заявив про підтримку мирних переговорів та закликав «усі сторони» створити умови для політичного врегулювання конфлікту.

Про це на брифінгу заявив речник МЗС КНР Лінь Цзянь, передає «Укрінформ».

«У питанні „української кризи“ (так у КНР офіційно називають російську війну проти України — ред.) позиція Китаю була і залишається послідовною та чіткою», — сказав Лінь у відповідь на прохання Укрінформу прокоментувати обстріл росіянами Києво-Печерської лаври, одного з найбільш святих місць християнського світу.

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«Китай завжди підтримував і продовжує підтримувати мирний діалог та переговори як єдиний життєздатний шлях до завершення кризи і закликає всі сторони докласти максимальних зусиль для створення умов політичного врегулювання конфлікту», — наголосив дипломат.

Пекін декларує нейтралітет щодо російсько-української війни та уникає визначення агресора і жертви конфлікту. На другому році великої війни в Україні китайська влада спробувала виступити посередником між Києвом та Москвою, проте у Пекіні дійшли висновку, що позиції Києва і Москви настільки далекі і взаємозаперечні, що сподівання на порозуміння між воюючими сторонами марні.

Тоді китайська сторона відмовилась від практичних зусиль, зайняла позицію пасивного спостерігача та лише виступає з декларативними заявами про необхідність деескалації і переговорів для врегулювання конфлікту, які Росія, найближчий союзник Китаю, повністю ігнорує.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу Києва суттєвих руйнувань зазнала Києво-Печерська лавра — об’єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, що перебуває під посиленим захистом Гаазької конвенції.

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Раніше предстоятель Православної церкви України Епіфаній емоційно відреагував на російську атаку по Києву в ніч проти 15 червня, внаслідок якої постраждала територія Києво-Печерської Лаври.

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