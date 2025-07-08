Китайські деталі у "Шахедах": Україна наклала санкції на пʼять компаній

Володимир Зеленський / © Associated Press

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Президент України Володимир Зеленський офіційно затвердив рішення Ради національної безпеки і оборони щодо запровадження санкцій проти п’яти китайських компаній, компоненти яких були виявлені у збитих російських безпілотниках Shahed.

Про це йдеться в указі президента від 8 липня, опублікованому на офіційному сайті глави держави.

Під обмеження потрапили такі компанії, як Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd та Suzhou ECOD Precision Manufacturing. Вони постачали свою продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 та 2025 роках.

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«Під час масованого обстрілу Києва у ніч на 4 липня у збитих дронах Shahed були знайдені компоненти китайського виробництва. Саме сьогодні ці компанії отримали санкції», — прокоментував уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна продовжує співпрацю з міжнародними партнерами у санкційній коаліції, щоб посилити тиск на китайських виробників, які сприяють озброєнню Росії.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії на Київ у ніч на 4 липня в уламках дронів типу «Герань» — це російська модифікація іранського Shahed — були виявлені китайські комплектувальні деталі.

Зокрема, на деталях було маркування китайського виробника Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd, що вказує на нещодавню поставку компонентів.

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Інцидент прокоментував заступник Міністра закордонних справ України Андрій Сибіга.

«Яка іронія. Після сьогоднішньої масованої російської повітряної атаки на Україну ми виявили в Києві компонент російсько-іранського бойового безпілотника „Шахед-136“/„Геран-2“, який був виготовлений в Китаї і поставлений зовсім недавно», — йдеться в повідомленні.», — заявив дипломат.