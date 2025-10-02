ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
411
2 хв

Києву приготуватися: синоптикиня назвала кліматичну небезпеку, яка загрожує Україні

Глобальне потепління збільшує ризик сильних злив, які можуть викликати повені в будь-якому місті, включаючи Київ.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
Потоп в Одесі

Потоп в Одесі / © Facebook/Геннадій Труханов

Потужні зливи, які призвели до потопу в Одесі та спричиняли руйнування у Львові, є частиною глобальної та небезпечної тенденції, до якої мають готуватися всі великі міста України, включаючи Київ.

Кандидатка географічних наук Віра Балабух пояснила Telegraf, що потепління є головною причиною частіших і сильніших опадів.

"Чим вища температура повітря, тим більше вологи воно може утримати. А отже, зростає ймовірність сильних злив. Це помітно не лише в Україні, а й в усьому світі", — заявила науковиця.

Фізика "великої води" та її катастрофічні прояви

Синоптикиня наголошує, що це загальносвітова тенденція, що є наслідком фізичних законів: "Тепліше повітря — більше вологи — сильніші дощі". Хоча такі явища трапляються переважно влітку (червні, липні чи серпні), їхня інтенсивність зростає:

"Зараз ми вже бачимо ситуації, коли за кілька годин випадає місячна норма опадів, або й більше", — додала Віра Балабух.

Цього року в Україні вже фіксувалися подібні стихійні метеорологічні явища:

  • Одеса: За добу випало 94 мм опадів. Такі показники можуть спостерігатися раз у 10 років.

  • Львів та Броди (липень): У Львові за добу випало 134 мм, а у Бродах – 143 мм за 16 годин.

Балабух зауважила, що такі інтенсивні опади можуть випасти у будь-якому регіоні України.

Головна проблема міст: "Воді просто нікуди стікати"

Хоча катастрофічні зливи можуть статися будь-де, їхні наслідки найбільш руйнівні саме у містах.

"Ми все забудовуємо, асфальтуємо, і воді просто нікуди стікати. Вона шукає вихід, але його немає. Це велика проблема. А з урахуванням зміни клімату таких випадків буде більше. Тому потрібно готуватись уже зараз", — підсумувала експертка, наголосивши на необхідності адаптувати міську інфраструктуру до нових кліматичних реалій.

Як повідомлялося раніше, у вівторок, 30 вересня, в Одесі випала рекордна кількість опадів, що більш ніж удвічі перевищує місячну норму. За добу випало 94 мм опадів, що становить 224% місячної норми. Причиною цього був не лише локальний циклон, а й кліматичні зміни, які посилюють інтенсивність дощів у регіоні.

Потужна злива, яка накрила місто, повністю паралізувала міську інфраструктуру, залишивши вулиці затопленими. Надвечір в Одесі інтенсивні зливи спричинили масштабні підтоплення — сотні машин опинилися просто у воді, рух транспорту подекуди довелося перекривати.

