Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

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Київ і низку областей у вівторк, 24 червня, станом на 11:20 охопила повітряна тривога.

Повітряні сили попередили у Telegram про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога! Швидкісна ціль на Дніпро! Ще швидкісна ціль на Дніпро! Швидкісна ціль на Полтавщині у південно-західному напрямку! Курсом на Миргород!», — йдеться у повідомленні ПС.

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Нагадаємо, останні атаки на столицю України демонструють зміну тактики ворога та посилення його агресії. Київ регулярно потерпає від масованих повітряних ударів, завдаючи місту значних руйнувань та, на жаль, призводячи до людських жертв. Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці та заступник начальника Генштабу (2006-2010 рр.) Ігор Романенко пояснив, що стоїть за цими атаками та які засоби необхідні Україні для ефективної протидії.