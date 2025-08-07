ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
410
Час на прочитання
1 хв

Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза застосування балістичного озброєння з північного та південного сходу!

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Київ і низку областей у четвер, 7 серпня, станом на 13:14 охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!», — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, Росія атакує Україну реактивними дронами.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie