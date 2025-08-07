- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза
Загроза застосування балістичного озброєння з північного та південного сходу!
Доповнено додатковими матеріалами
Київ і низку областей у четвер, 7 серпня, станом на 13:14 охопила повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північного сходу! Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!», — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, Росія атакує Україну реактивними дронами.