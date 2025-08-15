- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 238
- Час на прочитання
- 1 хв
Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза
Загроза застосування балістичного озброєння з Курська.
Київ і низку областей у п’ятницю, 15 серпня, станом на 15:04 охопила масштабна повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.
«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курська» — йдеться у повідомленні ПС.
Нагадаємо, раніше майор ЗСУ назвав дати, коли Росія може відновити масовані удари по Україні.