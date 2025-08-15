ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
238
1 хв

Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза застосування балістичного озброєння з Курська.

Автор публікації
Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН

Київ і низку областей у п’ятницю, 15 серпня, станом на 15:04 охопила масштабна повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили України у Telegram.

«Увага! Загроза застосування балістичного озброєння з Курська» — йдеться у повідомленні ПС.

Нагадаємо, раніше майор ЗСУ назвав дати, коли Росія може відновити масовані удари по Україні.

