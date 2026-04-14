Укрaїнa
269
1 хв

Київ і низку областей охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза балістики в Києві та в областях, де оголошена повітряна тривога.

Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Getty Images

У Києві і низці областей у вівторок, 14 квітня, станом на 15:07 лунає повітряна тривога.

Повітряні сили повідомили у Telegram про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні ПС.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

Нагадаємо, 14 квітня російські окупанти продовжили терор мирних українців. Ворог атакує чи не у всіх прифронтових областях та регіонах. Вибухи пролунали одразу в кількох містах України 14 квітня. Російські війська били по житлових будинках, інфраструктурі та портах. Під масованими атаками з початку дня Харків та область, Ізмаїл, Кривий Ріг, Дніпро, Чернігів, Херсон та область, Сумська та Запорізька області.

Наступна публікація

