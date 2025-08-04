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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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612
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Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

Загроза застосування балістики з Курська.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Повітряна тривога

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Доповнено додатковими матеріалами

Київ і низку областей у понеділок, 4 серпня, охопила повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«Загроза застосування балістики з Курська. Київщина (Бучанський р-н) — загроза ударних БпЛА. БпЛА на межі Миколаївської та Кіровоградської областей, курс північно-західний», — йдеться у повідомленні ПС.

Це вже четверта повітряна тривога за добу.

Нагадаємо, Росія атакує Україну реактивними дронами.

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