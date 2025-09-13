Київ і низку областей охопила повітряна тривога: що відомо

На Україну летять російські дрони

У Києві та низці областей у суботу, 13 вересня, станом на 13:51 лунає повітряна тривога.

Причина — загроза ворожих БпЛА, йдеться у повідомленні КМВА у Telegram.

“Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги. Якщо є проблеми з доступом до укриття, або звернення через „Київ Цифровий“ залишилося без відповіді, повідомте про це в @KyivShelterBot”, — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили про ворожі дрони також у Дніпрі та на Житомирщині.

“Увага! Дніпро — в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях! Ворожий БпЛА на півночі Житомирщини курсом на захід”, — йдеться у повідомленні ПС.

“Увага! Київ - в районі міста ворожі БпЛА. Перебувайте в укриттях!”, — додали у Повітряних силах.

Нагадаємо, минулої ночі Росію сколихнули вибухи через атаку дронів. В Ленінградській області безпілотники атакували найбільший російський нафтоналивний порт Приморськ. На одному з суден спалахнула пожежа.