- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 696
- Час на прочитання
- 1 хв
Всю Україну охопила повітряна тривога: яка загроза
Повітряну тривогу оголошено через ракетну загрозу.
Спочатку в Києві, а потім і по всій Україні у п’ятницю, 23 січня, станом на 16:47 оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляє КМДА у Telegram.
Повітряну тривогу оголошено через ракетну загрозу.
«Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ 31 К!» — йдеться у повідомленні ПС.
Раніше авіаексперт Анатолій Храпчинський пояснив, чому збивати та перехоплювати «Шахеди» стає дедалі важче.