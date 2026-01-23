Всю Україну охопила повітряна тривога: яка загроза

Повітряна тривога / © ТСН.ua

Спочатку в Києві, а потім і по всій Україні у п’ятницю, 23 січня, станом на 16:47 оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє КМДА у Telegram.

Повітряну тривогу оголошено через ракетну загрозу.

«Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ 31 К!» — йдеться у повідомленні ПС.

