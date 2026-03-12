ТСН у соціальних мережах

428
1 хв

Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Загроза застосування балістичного озброєння.

Повітряна тривога

Повітряна тривога / © Getty Images

Київ і низку областей України у четвер, 12 березня станом на 13:39 охопила повітряна тривога.

Повітряні сили попередили про загрозу балістики.

«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.

Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!

428
