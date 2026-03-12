- Дата публікації
Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза
Загроза застосування балістичного озброєння.
Київ і низку областей України у четвер, 12 березня станом на 13:39 охопила повітряна тривога.
Повітряні сили попередили про загрозу балістики.
«Загроза застосування балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні ПС у Telegram.
Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!