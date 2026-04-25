Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: яка загроза

Тривога

Реклама

У Києві та низці областей України 25 квітня лунає повітряна тривога через загрозу БпЛА.

Про це повідомили в КМВА.

«Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги», — йдеться в повідомленні.

Реклама

У ПС України зазначили, що зафіксовано БпЛА повз Бровари — курсом на Київ.

Повітряна тривога в Україні / © Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, у ніч проти 25 квітня Дніпро зазнав комбінованої атаки, включаючи балістику, дрони та ракети, що спричинило пожежі та пошкодження будівель.

До слова, сьогодні вночі, 25 квітня, росіяни завдали масованого удару по Україні.

Зокрема, під атаку потрапили Одеська область, Дніпро, Харків і Біла Церква.