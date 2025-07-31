- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 753
- Час на прочитання
- 1 хв
Усю Україну охопила повітряна тривога: що відомо
Вся Україна — ракетна небезпека, зафіксовано зліт МіГ-31К.
В Україні у четвер, 31 липня, станом на 13:55 оголошено масштабну повітряну тривогу.
Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.
«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні ПС.
Це вже третя повітряна тривога за добу.
Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія атакувала Київ «Шахедами» і ракетами. Постраждали понад 120 людей, восьмеро загинули.
Зазначимо, що до лікарні потрапили немовлята та також вагітна жінка. На стаціонарі зараз діти п’яти і восьми місяців. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.