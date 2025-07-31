Усю Україну охопила повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога / © ТСН

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В Україні у четвер, 31 липня, станом на 13:55 оголошено масштабну повітряну тривогу.

Про це повідомили Повітряні сили у Telegram.

«Увага! Вся Україна — ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К», — йдеться у повідомленні ПС.

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Це вже третя повітряна тривога за добу.

Нагадаємо, у ніч проти 31 липня Росія атакувала Київ «Шахедами» і ракетами. Постраждали понад 120 людей, восьмеро загинули.

Зазначимо, що до лікарні потрапили немовлята та також вагітна жінка. На стаціонарі зараз діти п’яти і восьми місяців. Одному з малят провели операцію, йому нічого не загрожує.