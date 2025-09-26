- Дата публікації
Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: що відомо
Загроза застосування балістичного озброєння.
У Києві та низці областей у п’ятницю, 26 вересня, станом на 14:09 лунає повітряна тривога.
Про це повідомили Повітряні Сили України у Telegram.
«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний!» — йдеться у повідомленні.
Раніше ТСН.ua повідомляв, як дешеві російські дрони «Італмас» створюють головну небезпеку для України. Ці дрони здатні перевантажити українську систему ППО: їх збиття коштує значно дорожче за виробництво.
Новина доповнюється