Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: що відомо

Повітряна тривога / © ТСН

Реклама

У Києві та низці областей у п’ятницю, 26 вересня, станом на 14:09 лунає повітряна тривога.

Про це повідомили Повітряні Сили України у Telegram.

«Загроза застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку! Швидкісна ціль на Сумщині, курс південно-західний!» — йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше ТСН.ua повідомляв, як дешеві російські дрони «Італмас» створюють головну небезпеку для України. Ці дрони здатні перевантажити українську систему ППО: їх збиття коштує значно дорожче за виробництво.