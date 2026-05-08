Київ і низку областей України охопила повітряна тривога: що загрожує
Повітряні сили попереджають про загрозу балістики з Брянська.
Київ і низку областей України у п’ятницю, 8 травня, станом на 9:14, охопила повітряна тривога.
Про це повідомляє КМВА у Telegram.
«У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу застосування ворогом балістичного озброєння», — йдеться у повідомленні.
Просимо всіх мешканців столиці негайно прямувати до найближчих укриттів і залишатися там до відбою тривоги.
