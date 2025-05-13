Блокування кордону: Київ вимагає втручання польського уряду

На кордоні України та Польщі діятимуть обмеження на проїзд транспортних засобів / © із соцмереж

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Київ закликає Варшаву до активних дій і переговорів з польськими перевізниками, які напередодні заблокували рух вантажного транспорту поблизу пункту пропуску «Дорогуськ-Ягодин».

Про це сказав посол України в Польщі Василь Боднар у коментарі кореспонденту «Укрінформу».

Як зауважив посол, польський протест спрямований на захист прав перевізників і на боротьбу з конкуренцією з українського боку. Водночас з українського боку це розглядається як «засіб тиску». Він підкреслив, що Київ налаштований конструктивно і готовий вести діалог з польською стороною щодо цієї проблеми, «адже це впливає на інтереси України і є недружнім кроком стосовно української сторони».

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Посол України наголосив, що українська сторона закликає польський уряд до «активних дій щодо комунікації з протестувальниками», а також до відповідних переговорів з українською стороною, щоб врегулювати це питання.

«Ми готові ініціювати різного роду переговори і консультації, але вважаємо, що польський уряд мав би вжити прямих заходів для комунікації з протестувальниками, оскільки вимоги хоч і стосуються польсько-українських відносин, але скеровані до уряду Польщі», — підкреслив Боднар.

За його словами, українська сторона звернулася до польської з відповідною нотою, він провів переговори з представниками польських урядових кіл.

«Проблему всі знають. Зараз розглядається можливість запобігання цьому протесту, або його мінімізації», — підкреслив Боднар.

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Він додав, що в умовах триваючої російсько-української війни цей протест «точно не спрямований на підтримку України і зміцнення українсько-польських відносин».

«Це вкладається у традиційний для Росії наратив про спроби знайти точки поділу між нашими народами. Ті, хто це робить, точно ллє воду на млин країни-агресора», — переконаний дипломат.

Боднар зауважив, що розгортання протесту саме зараз, на фініші президентської виборчої кампанії в Польщі, «має певні політичні цілі». Проте вибори — це внутрішня справа Польщі, до якої Україна не має відношення.

«Ми сподіваємося, що будь-які дії, спрямовані на внутрішнього споживача, не матимуть негативного відбиття на наші відносини», — підкреслив Боднар.

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У цьому контексті він зауважив, що за цим протестом на кордоні стоять відомі діячі націоналістичної «Конфедерації», зокрема Рафал Меклер, який є головою комітету захисту перевізників і працедавців сфери транспорту.

На думку українського дипломата, якщо уряд Польщі не вживе заходів з мінімізації чи протидії цим протестам, то вони «можуть розширитися на інші пункти пропуску, так як це вже було минулого разу».

Нагадаємо, 12 травня польські перевізники почали блокування пункту пропуску на кордоні «Ягодин-Дорогуськ». Наразі кількість вантажівок в електронній черзі скоротилася майже вдвічі.