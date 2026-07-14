Атака на Київ. / © Associated Press

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Агресорка Російська Федерація змінила тактику повітряного терору Києва. Москва намагається змусити українців тікати зі столиці.

Про це йдеться у звіті Iнституту вивчення війни (ISW).

«Росія продовжує адаптувати свої удари з використанням безпілотників, щоб змусити українців покинути Київ», — наголошують американські фахівці.

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В ISW згадують заяву речника Повітряних сил Юрія Ігната про те, що від 25% до 30% поточних ударних пакетів Росії складаються з безпілотників типу «Шахед» з реактивними двигунами. Саме вони дозволяють цим БпЛА літати на малих висотах і з високою швидкістю, а також швидко пікірувати.

Окрім того, представник ПС наголосив, що низьколітальні дрони лякають українських мирних жителів навіть більше, ніж інші типив «Шахед», які літають на великих висотах.

«Ігнат оцінив, що нещодавні російські удари спрямовані на те, щоб зробити Київ „повністю непридатним для життя“, — констатують американські аналітики.

Атаки на Київ — тривожні деталі

Французьке видання Le Monde пише про те, що Росія змінила тактику обстрілів Києва, поєднуючи застосування балістичних ракет із реактивними БпЛА. Акцентується, що після смертельних атак мешканці столиці звернули увагу на те, що українська протиповітряна оборона не змогла перехопити жодної з балістичних ракет, випущених по Києву.

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Авіаексперт Валерій Романенко переконаний, що російські війська змінили тактику — дедалі частіше спрямовуючи ракети та безпілотники по житлових кварталах. На його думку, це може свідчити про поступове зниження ударних можливостей РФ — щоб компенсувати це, вони змінюють пріоритети й намагаються завдати якомога більше втрат серед цивільного населення.

Дата публікації 20:35, 12.07.26 Кількість переглядів 45 Катастрофа у Вишневому: уся правда про причини! Такого лиха не було за всю війну!

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